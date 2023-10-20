Эксперты уточнили, что эти самолеты могут использовать для различных задач. Важно, какую именно модификацию перебазировали.

Российские захватчики внезапно разместили на аэродроме "Бельбек" (Крым) минимум четыре самолета МиГ-31. Как зафиксировал спутник, они стоят на открытых стоянках, прикрытые барьерами, чтобы уменьшить возможный разлет обломков в случае "прилета".

Как сообщает Defense Express, внезапное появление МиГ-31 в Бельбеке вполне коррелирует с намерением РФ начать патрулирование над Черным морем самолетов-носителей аэробалистических ракет "Кинжал". Но с другой стороны, эти спутниковые снимки не дают четкого понимания, какую же именно модификацию разместили оккупанты в Крыму.

"Поскольку здесь может быть речь и о МиГ-31К, собственно носителе ракет "Кинжал". И таким образом "Бельбек" может быть новой площадкой, или для выполнения демонстративных полетов, которые могут сопровождаться объявлением тревог по всей территории Украины", - пишет издание.

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Впрочем, в Крым могли перебазировать модификацию МиГ-31БМ - перехватчик, который может использовать ракеты "воздух-воздух" типа Р-37М с дальностью пуска ориентировочно 200 километров. У этих самолетов может быть несколько другая задача-препятствовать ракетным ударам Сил обороны Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму, с использованием дозвуковых крылатых ракет типов "Нептун", Storm Shadow и SCALP-EG.

МиГ-31 в Крыму

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что истребители МиГ-31, которые являются носителем ракет "Кинжал", будут патрулировать Черное море. Эти самолеты уже находятся в оккупированном Крыму.

Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что эти слова Путина – большее давление на население южных регионов и попытки напугать людей. Она отметила, что в случае взлета МиГ-31К тревогу объявляют по всей стране, поэтому "с какого рубежа они будут заходить на удар, не так принципиально".

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