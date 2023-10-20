По мнению военного эксперта Сергея Згурца, это определенно краткосрочный пропагандистский шаг со стороны РФ, чтобы еще раз попытаться надавить на Запад новой угрозой.

Россия сильно рискует, если передислоцирует МиГ-31 в Крым, так как это сейчас хорошие цели для украинских систем поражения.

Об этом сказал военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо". "Я видел спутниковые снимки, которые говорят о переброске МиГов на крымские аэродромы. Не знаю, какова давность этих снимков, вроде они являются вполне свежими. Но я думаю, что Россия достаточно сильно рискует, когда передислоцирует МиГ-31 в Крым. Я думаю, что это будет хорошей целью и добычей для наших систем поражения, начиная от беспилотных комплексов и до управляемых крылатых ракет", - отметил он.

Згурец сказал, что считает это решение системной ошибкой России.

Видео дня

"Я думаю, этой возможностью надо оперативно воспользоваться и существенно уменьшить количество носителей ракет "Кинжал", - подчеркнул он.

По словам эксперта, "патрулирование" над акваторией Черного моря этих самолетов не выглядит рациональным, так как количество этих самолетов ограничено и ограниченным является их ресурс.

"Если их тупо гонять для постоянного дежурства, то это повлияет на реальное снижение потенциала и возможностей этих самолетов", - отметил он.

По убеждению Згурца, это определенный краткосрочный пропагандистский шаг со стороны РФ, чтобы еще раз попытаться надавить на Запад появлением таких новых угроз.

"С точки зрения военной стратегии, я думаю, что они достаточно быстро откатятся из Крыма с МиГами и не будут осуществлять патрулирование этими самолетами в акватории Черного моря. Потому что это выглядит абсолютно нерациональным", - отметил Згурец.

МиГ-31К над Черным морем

18 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что истребители МиГ-31, которые являются носителем ракет "Кинжал", будут патрулировать акваторию Черного моря.

20 октября 2023 г. в оккупированном Крыму зафиксировали МиГ-31, которыми раньше пугал Путин. В соцсети Х были опубликованы спутниковые снимки, которые якобы подтверждают, что эти самолеты уже находятся в оккупированном Крыму. Аналитик отметил, что снимки были сделаны 15 октября. На них можно заметить, что, кроме Су-30 и Су-27, на взлетной полосе есть четыре МиГ-31.

В ВСУ объяснили угрозы Путина. Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что эти слова Путина – большее давление на население южных регионов и попытки напугать людей. Она отметила, что в случае взлета МиГ-31К тревогу объявляют по всей стране, поэтому "с какого рубежа они будут заходить на удар, не так принципиально".

Новые угрозы президента РФ Владимира Путина, связанные с тем, что носители ракет "Кинжал" МиГ-31К будут патрулировать Черное море, кардинально ничего не меняют для Сил обороны Украины, заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Вас также могут заинтересовать новости: