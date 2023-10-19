Подпольщики уверены, что такие решения оккупантов не спасут боевую авиацию.

Украинские партизаны проникли на российский военный аэродром возле поселка Восток под Нижним Новгородом. На этой базе находятся боевые истребители.

По информации крымского партизанского движения "АТЕШ", на аэродром россияне перебросили истребители, чтобы держать их подальше от границы Украины "для их сбережения". При этом некоторые самолеты стоят на ремонте.

"Наш агент провел детальную разведку аэродрома завода "Сокол", что находиться возле поселка Восток. Мы разведали точное количество самолетов и узнали какие их типы находятся на аэродроме", - говорится в сообщении.

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Кроме того, партизаны отметили, что перемещение российских самолетов не спасет вражескую авиацию.

Потери авиации России в Украине - последние новости

С начала полномасшатбного вторжения российской армии в Украину авиация оккупантов потеряла уже 320 самолетов и 324 вертолета.

Кроме того, украиские защитники прицельно бьют по аэродромам оккупантов, которые они обустраивают на временно подконтрольных им территориях. Так, в ночь на 17 октября в Бердянске и Луганске прогремели мощные взрывы на аэродромах с вражеской авиацией. В результате атаки поражены девять вертолетов РФ различных моделей, а также спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы.

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