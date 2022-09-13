На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты.

На освобожденной территории Харьковской области под Балаклеей украинские военные нашли остатки российского самолета Су-34.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"На освобожденных территориях продолжают находить уничтоженные российские самолеты. Так, возле Балаклеи найдены остатки Су-34 RF-95808, 24 "красный" из состава 47-го авиационного полка (Воронеж)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Силы обороны Украины освободили или взяли под контроль более 300 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области.

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