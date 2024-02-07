Однако военный отмечает, что несмотря на успешное использование дронов, от артиллерии отказываться нельзя.

Дроны играют весомую роль в войне с российскими оккупантами. В частности, Силы обороны с помощью беспилотников уничтожили целый артиллерийский дивизион захватчиков на Востоке.

"Есть определенные результаты в этом направлении. Например, на северном фланге Бахмута за месяц дронщики Сил обороны уничтожили целый артиллерийский дивизион РФ. Успехи есть, но от артиллерии отказываться нельзя, это основное средство поддержки пехоты", – рассказал в эфире "Эспрессо" начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" майор Национальной гвардии Денис Нагорный.

В то же время на передовой существенно ощущается снарядный голод. Для обороны боеприпасов хватает, они компенсируются совместными действиями с ротами ударных беспилотных комплексов. Однако имеющегося количества мало для отбития определенных позиций или тактических действий.

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По словам военного, на отдельных участках россияне концентрируют большое количество сил и средств, артиллерию, дроны и авиацию, и в этом их преимущество. Это, в частности, позволяет врагу иногда выбивать Силы обороны с позиций.

"Основной смысл в том, чтобы уничтожить пехоту противника до того, как она приблизится к переднему краю. Но война перешла в стадию, когда с каждым днем количество артиллерийских выстрелов с обеих сторон уменьшается. ВПК даже такой крупной страны, как РФ, не способен сегодня выпускать то количество снарядов, как раньше. В прошлом году было около 30 тыс. выстрелов со стороны РФ. Сегодня выполняется примерно 3-4 тыс. выстрелов с нашей стороны и до 10 тыс. выстрелов со стороны россиян, в целом", – резюмировал Нагорный.

Война в Украине: это стоит знать

В течение суток, 7 февраля, на передовой произошло 80 боевых столкновений. В Генштабе отметили, что оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников. Только на Авдеевском направлении было отбито более 30 атак.

Тем временем Силы обороны обновили вражеские потери, нанеся удары по оккупантам. Так, украинская авиация поразила 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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