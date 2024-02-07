Украинские артиллеристы поразили районы сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов противника.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врагов и их технику. Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, говорится в вечерней сводке Генштаба.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника.

Также в Генштабе напоминают, что в начале суток противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя различные средства воздушного нападения: ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

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"Всего применено 64 средства воздушного нападения противника: 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крылатые ракеты Х-22, 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 3 баллистические ракеты "Искандер-М", 5 зенитных управляемых ракет С-300. В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушные цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - сообщают в Генштабе.

Что происходит на фронте - данные от Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, оккупанты упорно пытаются прорвать оборону наших войск. В течение суток произошло 80 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак возле Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области. Также на Марьинском направлении враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, в течение суток совершил 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

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