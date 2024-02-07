Больше всего атак украинские защитники отбили на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, оккупанты упорно пытаются прорвать оборону наших войск, но украинские защитники дают им отпор.

Как говорится в вечерней сводке Генштаба, в течение суток произошло 80 боевых столкновений.

В частности, на Купянском направлении отражено 3 атаки возле Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак неподалеку Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Видео дня

Также на Бахмутскому направлении Силами обороны отражено 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 25 атак возле Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, на Марьинском направлении враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационные удары, совершил артиллерийские и минометные обстрелы.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Кроме того, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, где в течение суток совершил 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Ситуация на фронте

Как сообщали аналитики ISW, почти на всех участках фронта продолжаются позиционные бои. В частности, это касается линии Купянск-Сватово, Бахмута, участка границы Донецкой и Запорожской областей и Левобережья Херсонской области.

Россия заявляет о продвижении на нескольких участках, но аналитики не нашли подтверждений этим заявлениям.

Вас также могут заинтересовать новости: