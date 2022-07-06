В то же время жители Луганщины пока не готовы к любому сопротивлению или партизанскому движению.

Почти вся территория Луганщинской области захвачена, но в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Почти вся территория Луганской области захвачена, но в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои. Поэтому они пока не вышли на административные границы Луганской области. Но они все же пытаются до конца захватить область, ведя обстрелы без остановки. Они понесли огромные потери, и вообще не считают, сколько людей потеряли", - рассказал Гайдай.

По его словам, жители области пока вряд ли готовы к какому-либо сопротивлению, ведь война длится уже много лет, и все это время их кормили российской пропагандой.

"Некоторые люди начинают приходить в себя. Они напуганы теми обстрелами и взрывами, что там происходят. Во-вторых, они не хотят идти на войну как пушечное мясо", - отметил он.

Он рассказал, что сейчас ситуация с так называемой мобилизацией настолько плоха, что оккупанты прибегают к разным методам. Например, коммунальные предприятия делают объявление, что набирают сотрудников под бронь от армии, после чего им вручают повестку и отправляют воевать.

Также он подчеркнул, что пока единственным путем эвакуации из Луганской области является выехать через Россию в другие страны.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, на оккупированных территориях захватчики увеличили масштабы принудительной мобилизации военнообязанных. Также они продолжают подготовку к "референдуму" и до попытки незаконной аннексии временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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