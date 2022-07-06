Россияне ежедневно получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительные.

Украинские бойцы сдерживают российскую армию на границы Луганской и Донецкой областей, россиянам не удалось продвинуться на Донетчину и перерезать дорогу Бахмут – Лисичанск.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Мы сдерживаем врага на границе Луганщины и Донетчины – оккупанты несут значительные потери, в чем признаются сами. Россияне ежедневно получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери в личном составе очень значительные. Об этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке. Только за время штурма Лисичанска у врага тысячи погибших и раненых", - написал он.

По словам Гайдая, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивирована.

"Появится больше дальнобойного оружия - преимущество врага в личном составе будет нивелировано", добавил он.

Гайдай отметил, что 5 июля россияне хотели продвинуться к Донетчины, перерезать автодорогу Бахмут – Лисичанск, пролегающую мимо Белогоровки, но "вновь доложить своему руководству им ничего: под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти".

"Постепенно дает о себе знать оккупанту и несвоевременный подвоз боеприпасов – благодаря меткости наших бойцов, которые за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них на днях пылал в Кадиевке (бывший Стаханов, оккупированный с 2014 года – ред.)", – добавил глава Луганской ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

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