Сегодня президент присвоил почетное отличие "За мужество и отвагу" трем бригадам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже 46 воинских частей получили награду за мужество и отвагу.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня я присвоил почетное отличие "За мужество и отвагу" трем нашим бригадам", - отметил он, и добавил, что речь идет о 1-й отдельной танковой Северской бригаде, 40-й отдельной артиллерийской бригаде и 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Видео дня

Зеленский отметил, что с начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи. Сначала - на черниговском направлении, а сейчас - в самых горячих точках юга и востока Украины.

"За полгода более тысячи воинов этой бригады отмечены государственными наградами", - сказал президент.

Он отметил, что подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают государство на Харьковском направлении. "Доказанные потери русской армии от огня этой нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, рассказал он, 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отличилась хорошими результатами на юге Украины - освобожден ряд населенных пунктов на Херсонщине. За период полномасштабного вторжения России в этой бригаде уже трое воинов отмечены орденом "Золотая Звезда" и 275 военнослужащих получили государственные награды.

"Кстати, от момента начала такого отличия для наших военных подразделений, а была она учреждена в мае этого года, уже 46 военных частей отмечены за мужество и отвагу. Из них 38 воинских частей Вооруженных сил Украины, четыре военные части Государственной пограничной службы, четыре воинские части Нацгвардии", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские воины за сутки 23 сентября ликвидировали еще 240 оккупантов.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 24 сентября среди личного состава ориентировочно составляют около 56 тыс. 300 человек.

Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.

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