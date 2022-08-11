Россия продолжает втягивать Беларусь в войну.

До 13 тысяч белорусских действующих и бывших военных подписали согласие на участие в войне против Украины.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

По его словам, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну.

"Вдоль госграницы Украины развернуто и выполняют задачи в приграничных с Украиной районах шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси. В общем, по имеющимся данным, Россия продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", - заявил Громов.

Он объяснил, что главной мотивацией для белорусов является материальное вознаграждение за участие в войне, поскольку "никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию".

Как ранее сообщал УНИАН, лидер РФ Владимир Путин усилил давление на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, чтобы заставить его присоединиться к войне.

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