В Воздушных силах ВСУ отметили, что ранее российские ракеты не раз падали на их же села.

Россия часто запускает ракеты из района Каспийского моря. Так россияне пытаются учесть риск использования неисправных ракет, которые сразу же после запуска падают вниз. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские ракеты не всегда достигают своих целей: у них незапланированно срабатывают самоликвидаторы, или они просто падают на землю, не достигнув цели. В частности Игнат напомнил о недавнем случае, когда российские оккупанты уничтожили половину села под Воронежем из-за падения крылатой ракеты.

По его словам, таких случаев на самом деле значительно больше, чем их можно увидеть в соцсетях.

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"Не зря оккупанты запускают ракеты из района Каспийского моря, над морем именно. Потому что есть вероятность несхода ракеты. То есть она просто отвалится от самолета и упадет россиянам на голову. Такие уж случаи были ... именно поэтому Волгодонск и район Каспийского моря являются самыми частыми местами, откуда россияне запускают ракеты" , - пояснил Игнат.

Инцидент с ударом по селу под Воронежем

Как сообщал УНИАН, 2 января 2024 года в российском селе Петропавловка в Воронежской области произошел мощный взрыв. Хотя сначала российская пропаганда поспешила заявить о "зверствах ВСУ", очень быстро в "бомбардировке" призналась российская армия. В ее терминологии произошел "аварийный сход авиационного боеприпаса", который вообще-то предназначался Украине.

Сначала губернатор Воронежской области Гусев заявил, что обошлось без пострадавших, а повреждения получили семь домов. Однако позже местные СМИ сообщили, что на самом деле восемь домов были полностью разрушены, десятки – были повреждены. Пострадали 4 человека.

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