Украинская сторона накапливает силы, вооружения, повышает качество военных действий и готовит основания для перелома в этой войне, говорит Илларионов.

Многие эксперты говорят, что перелом в войне РФ против Украины уже состоялся. Поэтому старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в интервью публицисту Юлии Латыниной объяснил, что означает это понятие "перелом" и действительно ли он уже произошел.

"С моей точки зрения перелом в войне еще не наступил. Тут есть еще одна важная вещь: сказать, что наступил перелом, всегда можно только постфактум. То есть течение событий спрогнозировать очень трудно", - отметил Илларионов.

По его словам, есть пять признаков, свидетельствующих о переломе в войне. Три из них - желательные, два - необязательные. Из обязательных - освобождение значительной части ранее оккупированных территорий. Второе - чтобы эти территории были окончательно деоккупированны и не подвергались вторичной оккупации. Третий фактор - переход стратегической инициативы от одной стороны к другой.

"Два желательных, но необязательных, критерия называются так: 1) наличие явной убедительной победы с одной стороны и явного поражение - с другой; 2) соотношение потерь", - заявил Илларионов.

Он подытожил, что, исходя из обязательных трех признаков, перелом в войне в Украине 2022 еще не наступил.

Напомним, РФ без объявления войны рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

ВСУ дают достойный отпор оккупантам. По состоянию на 1г августа на нашей территории уже уничтожили 43 900 захватчиков.

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