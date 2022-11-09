Продолжается подготовка к боям за Херсон.

Российские оккупанты взорвали два моста на оккупированной части Херсонской области.

Как сообщают "РИА-Мелитополь" и местные Телеграм-каналы, речь идет о Дарьевськом и Тягинском мостах. Оба находится в тылу РФ.

"Сообщают о подрыве Дарьевского и Тягинского мостов в Херсонской области. Оба находятся в тылу ВС РФ. Идет подготовка к бою за сам Херсон", - пишут журналисты.

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Местные каналы публикуют первые фотографии взорванных мостов. Подтверждения от Генштаба пока нет.

Освобождение Херсонщины: главные новости

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление на ряде направлений. По сведениям Офиса президента, по состоянию на начало октября на юге нашего государства от захватчиков освободили 2 400 квадратных километров.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут отступить из Херсонской области, но для прикрытия своего отступления способны атаковать Каховскую гидроэлектростанцию и спровоцировать наводнение.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что для того, чтобы удержать Херсон, оккупанты создают новые рубежи обороны.

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, Россия просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения относительно юга. В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для осуществления возможных провокаций.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что самый оптимальный вариант освобождения Херсона - выход на город Берислав и на Каховскую гидроэлектростанцию, а потом уже двигаться в сторону этого областного центра.

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