Александр Коваленко рассказал, какая установка ППО нужна для защиты от российских атак.

Российская армия нанесла по Одесской области удар, предположительно баллистическими ракетами.

Сегодня утром во время воздушной тревоги жители Одессы и области слышали несколько громких взрывов. Военно-политический эксперт Александр Коваленко прокомментировал случившееся.

"Давно не было П-800 "Оникс" и вот они прилетели... В последний раз эта ракета задействовалась (оккупантами - УНИАН) 25 сентября. К тому же, смущает дневной пуск. Несмотря на то, что в Одессе нет средств ПВО способных перехватывать "Оникс", применялись они раньше преимущественно ночью", - написал Коваленко в Telegram.

Он акцентирует, что Одессе для полной защиты от всех угроз, очень нужна установка SAMP/T.

"Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre это ЗРК, разработанный в начале 2000-х и использующий ракеты Aster 30. SAMP/T использует модернизированную РЛС Arabel, большого радиуса действия, разработанную под модернизированные Aster 30 Block 1...", - отмечает Коваленко.

По его словам, Aster 30 Block 1 может перехватывать баллистические и сверхзвуковые ракеты. При этом, дальность поражения цели SAMP/T может достигать 120 км, а высота до 20 км.

По данным Коваленко, в декабре 2011 года во время учений ракета Aster 30 сбила израильскую баллистическую ракету Black Sparrow, а в апреле 2012 года была сбита ракета-мишень GQM-163 Coyote, имитирующая сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету, которая летела со скоростью 2,5 Маха (3000 км/ч) на высоте менее 5 метров.

Это был первый случай, когда европейская система противоракетной обороны уничтожила сверхзвуковую "ракету", летящую над морем на столь низкой высоте.

В 2021 во время учений At-Sea Demo: Formidable Shield 2021 ракетой Aster 30 была успешно перехвачена сверхзвуковая цель, на скорости более 3000 км/ч.

"Фактически, SAMP/T, по всем своим характеристикам ничуть не хуже ЗРК Patriot, но у нее есть одна важная особенность - перехват сверхзвуковых целей на сверхнизких высотах, коими являются П-800 "Оникс". Это может быть мое субъективное мнение, но Одессе нужен SAMP/T", - акцентирует аналитик.

Оккупанты уже били по Одессе "Ониксами" в этом октябре

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", выпущенными с берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории Крыма. Попадание было в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Из-за падения обломков и взрывной волны произошел пожар в гаражном кооперативе, были повреждены несколько многоквартирных домов. Пострадали четыре человека.

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