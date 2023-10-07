Известно о четырех пострадавших в результате атаки.

В ночь на 7 октября российские оккупанты атаковали Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпущенными с берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

"Попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры. Обломками ракет и взрывной волной вызван пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов. Информации о пострадавших не поступало", – сообщают Силы обороны юга.

Отметим, воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 2:00. Вскоре появились сообщения о том, что в областном центре были слышны взрывы. Уже в 2:20 было объявлено об отбое воздушной тревоги.

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Обновлено (7:13): По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в Одесском районе в результате атаки пострадали четыре человека, они получили ранения от обломков стекла. "Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь", - рассказал чиновник.

Удары РФ по Одесской области -последние новости

В ночь на 6 октября российские оккупационные войска осуществили очередную массированную дроновую атаку на юг Одесской области. Несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед-131/136" враг направил из Крыма.

Над регионом были сбиты три вражеских дрона. Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья. В результате атаки повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей.

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