По его словам, на этом направлении такую "жирную" добычу поймать очень сложно.

На Таврическом направлении российские оккупанты понесли очередные значительные потери в лодках.

Об этом сообщил представитель Военно-Морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. По его данным сегодня украинские военные уничтожили плавсредства и "жирную" добычу захватчиков.

"Минус 5 лодочек и не менее "жирная" добыча - два "Града" БМ-21 (кто знает, тот понимает, насколько их трудно поймать) на Таврическом направлении", - детализировал Плетенчук.

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Война в Украине: новости

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине российские оккупанты совершили 14 безуспешных штурмов в районе населенного пункта Крынки. По данным начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, этого села уже фактически нет, но украинские морпехи продолжают мероприятия по удержанию позиций.

"Украинские морпехи держатся на позициях. Хотя на самом деле, это адская работа - там фактически нет населенного пункта, который назывался Крынки. И закрепиться там на самом деле трудно, потому что по факту укрытия уже нет. То есть, исключительно, на характере, на опыте и, соответственно, на взаимодействии, держатся украинские морпехи, но они свои задачи выполняют", - отметил Плетенчук.

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