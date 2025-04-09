Пленный рассказал, что за возможность вступить в ряды Вооруженных сил РФ он заплатил 300 тысяч рублей.

Китаец, которого взяли в плен ВСУ, рассказал, что пошел воевать на стороне России против Украины, потому что ему пообещали гражданство Российской Федерации. С Китая он выехал как турист. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на отдел коммуникаций ОТГ "Луганск".

Отмечается, что бойцы 81-й отдельной механизированной бригады в районе Белогоровки взяли в плен трех оккупантов, среди них оказался гражданин Китайской Народной Республики. Штурмовая группа противника, оказавшись под огневым давлением украинских операторов БПЛА, приняла решение сдаться. Тогда китайца и взяли в плен.

Как рассказал пленный, в российскую армию он попал благодаря посреднику в КНР. За возможность вступить в ряды Вооруженных сил РФ он заплатил 300 тысяч рублей. По его словам, проходил подготовку на временно оккупированной Луганщине в составе группы, сформированной из граждан Китая. Китайцы во время подготовки были без переводчика - пользовались жестами и мобильным переводчиком. Кроме того, рассказал он, некоторые участники группы имели проблемы с законом в КНР.

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Основной мотивацией задержанного китайца идти воевать было желание стать военнослужащим и получить гражданство Российской Федерации. По его словам, семья знала о его намерениях поехать в РФ, официально же он выехал как турист.

Китаец не мог хорошо ориентировался в обстановке во время штурмовых действий из-за языкового барьера, поэтому группа понесла потери и решила сдаться.

Как сообщили в ОТГ "Луганск", сейчас задержанный сотрудничает со следствием, его личность и гражданство подтверждено. Также там отметили, что Украина строго придерживается положений Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

ВСУ взяли в плен китайца: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Донецкой области взяты в плен китайские военные. Он добавил, что есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Также Зеленский заявил, что поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

9 апреля Пекин отреагировал на это событие. МИД Китая заявил, что "проверяет ситуацию" с Украиной и подчеркивает призывы к своим гражданам держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и не участвовать в вооруженных конфликтах. "Китай не вмешивается в конфликт в Украине", - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, добавив, что ни одного китайского солдата на украинской земле не будет.

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