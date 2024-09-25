Оператор сбросил ему воду и записку с указаниями следовать за ним.

Батальон К-2, входящий в состав 54 отдельной механизированной бригады, показал взятие российского оккупанта в плен с помощью дрона.

В Telegram-канале батальона опубликовано видео операции, во время которой оператор БПЛА с позывным "Стайгер" делал сбросы по российскому солдату в укрытии. Мужчине везло, поэтому он не получил серьезных травм, а уже после пятого сброса решил сдаться в плен.

"Как оказалось позже, после провального штурма он неделю сидел в норе без еды и воды. Оккупанту все же удалось добраться до точки, где наши пехотинцы взяли его в плен, но не без приключений. Ведь россияне охотно вели артиллерийский огонь по своему же бойцу. Возможно, оккупант уже осознал, насколько сильно ему повезло", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что захватчик выбрался из укрытия и, заметив украинский беспилотник, стал умолять сохранить ему жизнь. После этого оператор дрона начал сигнализировать камерой, что тот может сдаться в плен. Он сделал сброс вдали от оккупанта, а затем вернулся с водой и запиской для него.

Россиянин вколол себе обезболивающее и пошел за дроном. На пути он постоянно делал перерывы, чтобы передохнуть, пока его обстреливала собственная артиллерия.

Дроны на войне

Ранее в сети публиковали видео взятия в плен "вагнеровца", который воевал против Украины на Донбассе. Оккупант поднял руки и пошел сдаваться.

Также украинские дроны помогали в спасении защитников Украины, которые сами оказались в российском плену. Например, оператор 95 отдельной десантно-штурмовой бригады "отбил" и вывел из плена бойца, которого схватили оккупанты.

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