Подразделение этого неудачника развалили, поэтому ему не осталось ничего другого как поднять руки и белый флаг.

Украинские военные продолжают бороться с российскими оккупантами, применяя всю возможную технику. В этой борьбе нашим защитникам очень помогают БПЛА.

Битву украинских дронов в воздухе вы уже видели. А теперь посмотрите, как на Донецком направлении дрон "ведет" в плен "вагнеровца".

"Подразделение этого неудачника развалили, поэтому ему не осталось ничего другого как поднять руки и белый флаг. Прилетел дрон, подал знак "Давай за мной, валенок!" и провел под конвоем орка вплоть до места, где на него ждали наши воины", - написал волонтер Сергей Притула, обнародовав видео, которое ему предоставили в подразделении К2 54 ОМБр.

Видео дня

Война в Украине: пленные

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал украинцев на оккупированных территориях не вступать в российскую оккупационную армию, а выехать с оккупированных территорий или сдаваться в плен украинской армии.

Кроме того, ВСУ выступили со срочным обращением к военным армии Беларуси и России с призывом не участвовать в войне, а сдаваться в плен.

Как писал УНИАН, 18 сентября в рамках работы координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными открыт единый центр и круглосуточную "горячую линию" для приема обращений от российских военных и их семей о возможности сложить оружие и сохранить свое здоровье и жизнь.

21 сентября президент России Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в планах мобилизовать около 300 тыс. человек.

4 октября представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что за последние несколько недель на "горячие линии" проекта "Хочу жить" поступило более 2 тыс. обращений оккупантов о готовности сдаться в плен. Военнослужащие РФ массово сдаются в плен, потому что не хотят погибнуть в Украине. Известно, что ежедневно количество звонков от российских военнослужащих на "горячую линию" по поводу сдачи в плен постоянно растет.

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