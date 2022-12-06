Противник хочет посеять панику среди общества, отметил начальник ГУР Украины.

Информация, которая активно распространяется медиа, о якобы возможном "повторном наступлении из Беларуси" является частью российской информационной войны.

Беларусь не атакует Украину, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона.

"Все, что творится у нас в медиа пространстве, связанное с тематикой Беларуси - это эхо российской информационной специальной операции. Главная цель - это посеять панику среди общества и оттянуть наши силы и средства от реальных боевых действий на передовой", - сказал он.

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Буданов отметил, что сейчас россияне перетягивают в Беларусь средства, нацеленные на оборону, а не на наступление.

"Не будет сейчас, я говорил это с лета, не атакует Беларусь", - сказал он.

Будет ли повторное наступление из Беларуси на Украину - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что в настоящее время предпосылок для повторной атаки врага на Киев со стороны Беларуси нет.

В то же время, по данным некоторых экспертов, накопление войск в Беларуси продолжается и достигло уже 10,5 тысяч человек военного персонала.

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