Оккупанты из-за наступления ВСУ подорвали три моста.

Тот факт, что российские оккупанты из-за успешных действий ВСУ взорвали три моста в Харьковской области свидетельствует о некой капитуляции путинской армии.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

"Они взрывают мосты, готовясь к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. Они уже это [наступление ВСУ] подсчитали. Это уже их некая капитуляция", - заявил Пионтковский.

Он также напомнил, что ранее оккупанты заверяли об отсутствии планов захватывать украинские города. Также рашисты заверяли, что будут наступать на Донбассе.

"А сейчас они взрывают мосты. Это делают, чтобы усложнить контрнаступление украинской армии. Это, по моему мнению, лучше всего, что Путин мог придумать до 9 мая", - добавил он.

По словам публициста, украинским военным придется делать понтонные мосты.

"Это затормозит взятие Донецка и Луганска где-то на 2 недели, но базового сценария это не изменит", - считает Пионтковский.

Ранее он спрогнозировал окончание войны в Украине в ближайшие недели.

В Генштабе уже сообщали об освобождении ВСУ ряда населенных пунктов вблизи Харькова.