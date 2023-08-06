Зеленский даже испытал комплекс на практике.

В День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский увидел работу симулятора, который Чехия передала для подготовки украинских пилотов к работе на самолетах западного производства F-16.

"На этом симуляторе украинские военные сейчас изучают особенности современной техники и ее возможности", - сообщили в Офисе президента.

Как отмечается, во время осмотра образцов оружия и военной техники Зеленский сам испытал работу комплекса на практике и даже попал в одну из виртуальных мишеней - Ту-95.

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F-16 для Украины: когда будут учить украинских пилотов

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется уже в августе.

Начало обучения затянулось из-за того, что Штаты ожидают окончательный план таких тренировок от европейских стран, в которых они состоятся. Без этого в Штатах не могут сертифицировать передачу учебных пособий, тренажеров и другого оборудования, необходимого для обучения.

Недавно Politico сообщило, что Украина сформировала группу пилотов для учений на F-16. Туда вошли восемь военных, свободно владеющих английским языком. Эти пилоты готовы начать тренировку на истребителях, как только будет готов официальный план обучения.

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