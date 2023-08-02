Президент призвал дипломатов активно работать со странами, которые могут их передать.

Старт обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 все еще задерживается. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс обязательно стартует в этом месяце.

"F-16 – в этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", – сказал президент на совещании с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины.

Глава государства подчеркнул, что работа со странами, у которых есть эти истребители, и которые имеют возможность их передать Украине (после обучения пилотов), должна быть "на 100%".

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"Как можно скорее быть состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", - добавил глава государства, обращаясь к послам Украины.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 - что нужно знать

В середине июля сообщалось, что США позволили европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Однако старт обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 все еще затягивается. CNN со ссылкой на официальных лиц США накануне сообщал, что Белый дом до сих пор ждет, когда европейские правительства представят окончательный план обучения. Без этого плана США не могут сертифицировать передачу необходимых материалов и оборудования для F-16, включая тренажеры и учебные пособия.

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