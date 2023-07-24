Игнат заявил, что надо развивать направление "длинные руки", то есть уничтожать средства нападения оккупанта, в частности, в Крыму.

Для уничтожения российских береговых ракетных комплексов и кораблей требуется дальнобойное оружие, в частности, ракетные системы ATACMS, бомбардировщики F-16. об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина не может бороться с ракетами, которые будут постоянно изготавливаться Россией, пусть и в меньших объемах из-за санкций. По его словам, надо развивать направление "длинные руки", то есть уничтожать средства нападения оккупанта, в частности, в Крыму. Игнат добавил, что на сегодня любая точка достижима для уничтожения комплексов, которыми стреляют враги по Украине, в том числе, корабли ЧФ РФ, которые нас атакуют.

Представитель Воздушных сил отметил, что Украине нужно дальнобойное оружие, в частности, ракетные системы ATACMS, бомбардировщики F-16. Он отметил, что комплекс ATACMS способен уничтожать, прежде всего, наземные цели.

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"Кроме того, чтобы его иметь, надо иметь данные разведки, надо понимать, где находятся те системы (речь идет о вражеских целях - УНИАН), чтобы уничтожать их эффективно", - сказал он.

При этом добавил, что такая информация у Сил обороны есть, поэтому российские береговые ракетные комплексы и корабли, стоящие в портах, стали бы достижимой целью для ATACMS.

Ракеты ATACMS для Украины-детали

Администрация президента США Джо Байдена продолжает отказывать Украине в предоставлении ракет ракет большой дальности. В Пентагоне считают, что Киев имеет другие, более насущные потребности, чем ATACMS. Также Вашингтон опасается, что отправка в Украину достаточного количества оружия, которое позволит изменить ситуацию на поле боя, серьезно подорвет готовность США к другим возможным конфликтам.

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