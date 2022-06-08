По данным следствия, депутат городского совета в оккупированном Мариуполе добровольно дал согласие на сотрудничество с врагом и занял псевдодолжность "первого заместителя главы администрации г. Мариуполя".

Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении депутату Мариупольского городского совета в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, депутат городского совета в г. Мариуполе, который в настоящее время находится под контролем представителей вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами и занял псевдодолжность "первого заместителя главы администрации г. Мариуполя".

"Подозреваемый отвечает за поиск движимого и недвижимого имущества коммунальных предприятий Мариупольского городского совета, его регистрацию в органах так называемой "ДНР", создание комиссии по установлению состояния объектов инфраструктуры и жилого фонда г. Мариуполя. Также подозреваемый занимается вербовкой жителей города для привлечения их к формированию оккупационной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, завербованный ФСБ одессит передавал россиянам данные о ВСУ.

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