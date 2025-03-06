По мнению эксперта, на некоторых участках врагу сейчас банально некого посылать в атаки.

Сейчас оккупационная российская армия ежемесячно несет потери значительно большие, чем может восстановить - за два месяца захватчики получают "месячный провал" в количестве живой силы. Как объяснил в эфире телемарафона военный эксперт Сергей Грабский, именно поэтому, чтобы восстановиться, противник начал снижать темпы атак и определенных операций, и всячески стремится получить любую передышку, вплоть до так называемого временного перемирия.

По его словам, к этому привела исключительно устойчивость Сил обороны Украины.

"Сами понимаете, российские военные сами по себе не дохнут на поле боя, а погибают в результате действия ВСУ, в результате блестящей оборонительной операции, которую мы ведем в чрезвычайно сложных, невероятно сложных условиях. Поэтому именно это и является основной причиной, почему интенсивность боевых действий снизилась", - подчеркнул Грабский.

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По мнению эксперта, противник несет потери, которые несопоставимы с возможностями восстановления его потенциала и это заставляет россиян сужать географию своих наступательных действий. Также сейчас наблюдается уменьшение потерь противника именно из-за соответствующей нехватки солдат.

"Их потери уменьшились еще из-за того, что банально некого посылать в эти атаки (на определенных участках - УНИАН). Мы уже видели военных на костылях, уже видели ослов, "верблюдов", которые довозят какие-то элементы снабжения российской армии... Но это не значит, что мы уже победили Россию. Это временное явление, поэтому РФ сейчас так стремится получить любую передышку для того, чтобы восстановить потенциал", - сказал эксперт.

Как он объяснил, ежемесячно РФ может восстанавливаться примерно на 30 тыс. военнослужащих, а те потери, которые ВСУ наносили оккупантам, привели к тому, что они не имеют возможности разворачивать боевые действия.

"То есть, если они теряют 45-47 тысяч при возможности восстановления 30 тысяч, то за 2 месяца они получают фактически провал в 1 месяц. Восстановить его они не могут физически. Именно поэтому наблюдается снижение интенсивности атак, чем мы сейчас пользуемся", - подчеркнул Грабский.

Потери РФ - последние новости

Как писал УНИАН, российские потери в боевой технике продолжают сокращаться из месяца в месяц. Февраль в этом плане стал еще более показательным. OSINT-исследователь, действующий на платформе Х под псевдонимом Cyrus, опубликовал свежую инфографику российских потерь в технике, зафиксированных коллективом Oryx. Поскольку российские войска не снижают давления на фронте, уменьшение потерь именно в технике может свидетельствовать об общем техническом истощении российской армии.

Например, в Курской области украинские военные удачно отбили штурм россиян, и только эта "операция" стоила противнику более 9 млн долларов. По словам украинских военных, в первой волне атаки приняли участие три танка и два бронетранспортера противника. В результате уцелел только один БТР. Вторая волна: еще два танка - один танк сожгли, второй - подбили. В подразделении ВСУ подсчитали потери врага за этот штурм: минус 4 танка на более 8 млн долларов и БТР, который стоит около 1 млн долларов.

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