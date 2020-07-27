Перемирие на Донбассе: член ТКГ рассказал, чем выгодно Украине новое прекращение огня

По словам Гармаша, Путину будет тяжело сказать, что он не является стороной конфликта.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, переселенец и журналист из Донецка Сергей Гармаш рассказал, чем выгодно новое перемирие, которое началось на Донбассе сегодня в полночь.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не сильно верю в то, что перемирие будет длительным и устойчивым, потому что если бы была политическая воля на прекращение конфликта, оно бы наблюдалось не только в сфере безопасности, но и в политической подгруппе, в гуманитарной подгруппе, где обменивают наших пленных. Сейчас, по крайней мере в политической подгруппе каких-то подвижек, прорывов и предпосылок я не вижу. Поэтому, я думаю, это в какой-то степени тактическое перемирие очередное. В чем его плюс для Украины, дай Бог если оно не сорвется, то все-таки не мы его сорвем. И ответственность будет лежать на той стороне", - сказал он.

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Гармаш отметил, что сейчас это не просто перемирие, заключенное в ТКГ.

"Есть уже совместное заявление Берлина и Парижа, которые поддерживают это перемирие. Наш президент говорит о том, что он хочет, чтобы на "нормандской встрече" уже четырьмя лидерами было подписано это перемирие. То есть Путину уже тяжело будет сказать, что он не сторона конфликта. Поэтому тактические плюсы от этого перемирия я считаю значительными", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в полночь на Донбассе вступили в силу новые договоренности о всеохватывающем прекращении огня.

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