Российские оккупанты нарушали перемирие вчера и сегодня, силы ООС на выстрелы не отвечали

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Девятые сутки подряд, с начала вступления в действие режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил около Южного, а в обеденную пору несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия были слышны неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех других участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

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«Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали», – отмечается в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток зафиксирована 1 провокация со стороны врага. Посреди ночи противник осуществил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески. «В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами», – утверждают в штабе.

Кроме того, украинские военнослужащие в районе проведения операции должным образом выполняют свои задачи и другие подразделения Объединенных сил.

В частности, 40 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В целом по распоряжению Командующего Объединенных сил только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади почти 2 гектара.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8 тысяч гектаров территории и 23 гектара акватории, изъяли и обезвредили более 45 тысяч взрыво-опасных предметов.

По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома, выполняя работы различной степени тяжести. С начала проведения ООС было восстановлено 890 таких домов.

На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и иную помощь более сорока гражданам Украины.

Также, огнеборцы из состава Объединенных Сил за сутки потушили 21 пожар.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил с 27 июля 2020 года введен режим прекращения огня.

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