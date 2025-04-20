Также оккупанты имеют другие продвижения на фронте.

Несмотря на объявленное кремлевским правителем Путиным "пасхальное перемирие", российские захватнические войска продолжают продвигаться на фронте.

Об этом свидетельствуют обновления карты боевых действий от аналитического проекта DeepState. Согласно опубликованным в его Telegram-канале данным, армия Российской Федерации оккупировала населенный пункт Екатериновка, что на Лиманском направлении:

"Враг оккупировал Катериновку, а также продвинулся возле Нового, Преображенки и в Сухой Балке".

Пасхальное перемирие

Напомним, 19 апреля Путин объявил одностороннее "пасхальное перемирие", которое должно было длиться с 18:00 до полуночи 20 апреля. Украинские власти скептически отнеслись к его заявлению, поскольку уже вскоре в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова действовать зеркально: соблюдать тишину там, где ее соблюдает Россия, и реагировать на обстрелы соответственно. Он также предложил продлить перемирие на 30 дней, но Москва не предоставила официального ответа на это предложение

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Россия не прекратила огонь полностью, как обещала, а президент сообщил о большом количестве штурмов и обстрелов на фронте.

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