Министр отметил, что РФ до сих пор не ответила на предложение Украины продлить перемирие.

Украина до сих пор не услышала ответа Российской Федерации на свое предложение продлить перемирие до 30 дней, а тем временем российские войска продолжают атаковать украинские позиции, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на платформе Х.

"Относительно так называемого "пасхального прекращения огня", то мы до сих пор не услышали ответа Москвы на наше предложение продлить перемирие до 30 дней. Несмотря на некоторое снижение боевой активности вчера и сегодня, российские войска продолжают атаковать украинские позиции", - написал он.

Сибига добавил, что "Украина реагирует должным образом и ответственно", в частности отвечает взаимностью "как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется".

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По словам министра, главный вопрос заключается в том, что до сих пор нет ответа от РФ относительно продолжения режима прекращения огня после полуночи. По его мнению, дальнейшие действия оккупантов "покажут истинное отношение России" к возможному миру.

"Действия России после полуночи, завтра и в течение недели покажут истинное отношение России к мирным усилиям США и предложения о 30-дневном полном прекращении огня. Они покажут, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) были просто манипуляциями", - отметил Сибига.

"Пасхальное перемирие": важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, российский диктатор Владимир Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины с 18 часов 19 апреля до 00:00 21 апреля. Он заявил, будто приказал на этот период остановить все боевые действия. В Кремле отметили, что ожидают от Украины такого же шага.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие на 30 дней. Он напомнил, что РФ игнорирует предложенное США полное и безусловное прекращение огня сроком на 30 дней уже 39 дней, и отметил, что в случае, если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем.

Великобритания также призвала российского диктатора не ограничиваться однодневной паузой в рамках "пасхального перемирия", а пойти на полное прекращение огня в Украине. Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пауза позволит провести переговоры по справедливому и прочному миру.

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