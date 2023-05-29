По словам российского солдата, все "не так уж хорошо".

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался, что дела на фронте обстоят плохо. Работают коптеры, минометы и везде лежат мины.

"Я тебе как есть говорю: никаких иллюзий тут нет. Ничего хорошего, в общем. У нас и коптеры летают, ВОГи сбрасывают. Особенно там, дальше, где сейчас ребят поселили, и минометы бьют, и мины тут", – говорит оккупант в опубликованном Главным управлением разведки перехвате.

Кроме того, российский солдат пожаловался, что "и наши, и не наши" мины лежат "непонятно где".

"Тут плохо совсем все, ну не так уж хорошо. Всякие случаи разные возможны. Я, конечно, буду аккуратнее бегать", – добавил оккупант, отметив, что у них "не все хорошо" и есть погибшие.

Война в Украине: актуальные новости

Силы обороны Украины 29 мая 2023 года нанесли удары по оккупантам. Поражено немало средств ПВО россиян и еще ряд важных целей. Отмечается, что в течение суток украинская авиация ударила по врагу 15 раз.

Кроме того, в мае украинские военные установили абсолютный рекорд по количеству уничтоженной артиллерии противника с начала войны. Военный эксперт Александр Коваленко убежден, что это неспроста.

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