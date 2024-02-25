Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Турция на дипломатическом уровне поможет разблокировать порты Николаевщины для расширения зернового коридора. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции во время Форума "Украина. Год 2024".
"Что касается нового соглашения о зерне, как я и говорил президенту Эрдогану, мы за то, чтобы мы расширяли эти коридоры. Мы будем благодарны, если еще появится (дополнительный маршрут - УНИАН), но мы не ищем альтернативу тому, что сейчас работает", - сказал Зеленский.
Глава государства убежден, что президент Турции Реджеп Эрдоган может помочь Украине с открытием порта в Николаеве для отправки украинского зерна.
"Мы разговаривали, чтобы открыть море. Николаевщина для нас также очень важна. И сейчас я знаю, что Турция обсуждала с генеральным секретарем ООН Гутерришем возможности свободного мореплавания, судоходства в Черном море. Мы готовы к такому разговору", - сказал Зеленский.
Он добавил, в Украине считают, что на первом инаугурационном "Саммите мира" этот вопрос может быть решен. Зеленский рассчитывает, что Эрдоган посетит этот саммит.
Зерновой коридор в море
Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года, после срыва "зерновой сделки" россиянами, Украина создала временный "зерновой коридор" без привлечения российской стороны. Первое судно с зерном вышло из одесского порта 19 октября.
А уже в январе работа "зернового коридора" в Черном море позволила Украине достичь довоенных показателей морского экспорта зерна. Коридором смогли воспользоваться уже 500 судов, которые перевезли более 10 млн тонн грузов.