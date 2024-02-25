Турция обсуждала с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем возможности свободного мореплавания и судоходства в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Турция на дипломатическом уровне поможет разблокировать порты Николаевщины для расширения зернового коридора. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции во время Форума "Украина. Год 2024".

"Что касается нового соглашения о зерне, как я и говорил президенту Эрдогану, мы за то, чтобы мы расширяли эти коридоры. Мы будем благодарны, если еще появится (дополнительный маршрут - УНИАН), но мы не ищем альтернативу тому, что сейчас работает", - сказал Зеленский.

Глава государства убежден, что президент Турции Реджеп Эрдоган может помочь Украине с открытием порта в Николаеве для отправки украинского зерна.

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"Мы разговаривали, чтобы открыть море. Николаевщина для нас также очень важна. И сейчас я знаю, что Турция обсуждала с генеральным секретарем ООН Гутерришем возможности свободного мореплавания, судоходства в Черном море. Мы готовы к такому разговору", - сказал Зеленский.

Он добавил, в Украине считают, что на первом инаугурационном "Саммите мира" этот вопрос может быть решен. Зеленский рассчитывает, что Эрдоган посетит этот саммит.

Зерновой коридор в море

Как сообщал УНИАН, осенью прошлого года, после срыва "зерновой сделки" россиянами, Украина создала временный "зерновой коридор" без привлечения российской стороны. Первое судно с зерном вышло из одесского порта 19 октября.

А уже в январе работа "зернового коридора" в Черном море позволила Украине достичь довоенных показателей морского экспорта зерна. Коридором смогли воспользоваться уже 500 судов, которые перевезли более 10 млн тонн грузов.

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