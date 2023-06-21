В США отмечают, что борьба с российским агрессором будет тяжелой, но у украинцев есть средства, которые позволят добиться успеха на поле боя.

Война в Украине с каждым днем становится все тяжелее и ожесточенее. Но украинские военные имеют то, что им нужно для контрнаступления и способны добиваться успехов, хотя это займет некоторое время.

Об этом во время брифинга заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос, не были ли слишком оптимистичными оценки относительно ожидаемого контрнаступления Украины.

Она отметила, что оценки Минобороны США "были достаточно четкими с самого начала". Сингх отметила, что боевые действия по мере продвижения на Восток становились все сложнее, приведя пример битвы за Бахмут.

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В то же время представитель Пентагона добавила, что именно украинская сторона может больше комментировать свои операции и о то, что происходит на местах.

"Но мы знаем, что борьба будет тяжелой. Мы знаем, что для этого нужно время, и мы уверены, что украинцы имеют то, что им нужно. Они обладают боевой мощью. Они способны преуспеть в своих контрнаступательных операциях. Мы видим, как они сейчас начинают как оборонительные, так и наступательные операции... Мы понимаем, что будут потери на поле боя. Это неприятная часть этой войны, но мы видим, как украинцы преодолевают ее с самого начала", - отметила Сингх.

Она напомнила, что на прошлой неделе состоялась встреча более 50 стран-партнеров в формате "Рамштайн" отметив, что весь мир, а не только США, предоставляют Украине то, что ей нужно для успеха на поле боя.

Представительница Пентагона подчеркнула, что пакеты помощи, которые предоставляются, формируются в консультациях с украинской стороной и пытаются удовлетворить потребности ВСУ.

"Мы считаем, что мы предоставили Украине те системы, те возможности, которые ей сейчас нужны для боя... И мы верим, что то, что мы им предоставили, позволит им добиться успеха на поле боя... Мы знаем, что это будет тяжелая борьба. Конечно, россияне адаптируются, как они делали это с начала войны, - и что-то сработало, что-то нет, - но так же адаптировались и украинцы", - сказала Сингх.

Война в Украине - контрнаступление

Как сообщал УНИАН, недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, но призывает не надеяться на успехи за день-два-три. О том, что операция по освобождению украинской территории продолжается согласно плану, заявлял и главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

Данилов также отметил, что Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. А одной из основных задач Сил обороны на это время является "артиллерийское обескровливание" врага.

Между тем, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта - на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области. Также в ISW отмечают изменение информационной политики относительно освещения контрнаступательных действий Украины со стороны российского Минобороны.

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