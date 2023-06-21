Аналитики отметили, что 20 июня украинцы наступали на двух участках фронта.

Украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). В частности, ВСУ продолжали наступательные действия на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

При этом российские оккупанты направили значительные силы, чтобы остановить украинское наступление, что затруднило продвижение ВСУ.

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Аналитики отметили, что по данным украинской стороны, контрнасупление имеет несколько задач, которые не сосредоточены исключительно на освобождении территории, и что украинские силы еще не приступили к основной фазе контрнаступательных операций.

Контрнаступление ВСУ

В Минобороны не анонсировали начало контрнаступления, однако секретарь СНБО ранее заявлял, что когда оно начнется - поймут все.

Несколько дней назад в Минобороны сообщили об освобождении от оккупантов 8 населенных пунктов.

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