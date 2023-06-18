У российской сети обороны есть слабые места, но она замедляет наступательные операции.

Пока Украина накапливала оружие для контрнаступления, Россия потратила не менее семи месяцев на подготовку к нему: концентрировала резервы, артиллерийскую и авиационную поддержку, накапливала боеприпасы и горючее, а также закупала дополнительные запасы и дроны.

Как пишет The Washington Post, россияне вырыли ряды траншей и возвели укрепления вдоль всей линии фронта протяженностью 900 миль, от Запорожья до Белгородской области РФ.

По мнению военных экспертов, у российской сети обороны есть слабые места, но она уже замедляет наступательные операции ВСУ.

"У них были месяцы, чтобы разработать оборонительный план, они окопались и использовали местность, они сидели там в течение шести месяцев, устанавливая маленькие ловушки и мины… Они чувствуют себя уверенно, понимая свою оборонительную линию", - сказал эксперт по российским военным в RAND Corporation Дара Массикот.

Вместе с тем, аналитики говорят, что Россия построила так много укреплений, что у нее даже нет достаточного количества войск, чтобы разместить их вдоль всех своих оборонительных рубежей.

В Запорожской области сосредоточены лабиринты траншей и заграждений, в том числе цементные противотанковые пирамиды, называемые зубами дракона. По юго-востоку Украины разбросано море наземных мин.

"Перед позициями и за много километров от них, на дорогах, в полях так много минных полей, и это действительно сложно… И уже уничтожено много украинской прорывной техники, поэтому пробить все эти мины - настоящий вызов. Это первая линия обороны", - сказал Массикот.

Также отмечается, что россияне с началом контрнаступления активнее принялись использовать для атак накопленные дроны и авиацию.

Контрнаступление ВСУ - новости

Как писал УНИАН, в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия на фронте. При этом оккупационная армия несет наибольшие с марта потери - со времен битвы за Бахмут.

По данным аналитиков ISW, украинские защитники продолжают наступать по меньшей мере на четырех участках фронта.

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