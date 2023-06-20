Данилов отметил, что одним из главных приоритетов Сил обороны в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" врага.

Министр обороны Алексей Данилов рассказал об основных действиях Сил обороны Украины и ситуации на фронте, а также раскрыл главный приоритет украинских защитников. В частности, он отметил, что Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия.

"СОУ шаг за шагом продвигаются вперед к определенным верховным командованием целям, имея одним из своих главных приоритетов сохранение жизни военнослужащих и гражданского населения. "Мясные штурмы" - это российская прерогатива пригожинско-герасимовского стиля ведения войны", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил работу украинских сил сопротивления на временно оккупированных территориях, которые своими действиями готовят благоприятные условия для дальнейшей боевой работы Сил обороны.

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Также Данилов рассказал об основном приоритете в действиях Сил обороны в настоящее время:

"Одним из главных приоритетов СОУ в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ. Уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов обеспечения. Такая работа украинскими защитниками выполняется на отлично".

Министр обороны подчеркнул, что показатели уничтожения вражеской техники достигли едва ли не максимальных показателей с момента начала войны.

В то же время Данилов рассказал и о действиях российских оккупационных войск

В частности, он отметил, что оккупанты максимально активизировали боевые действия на востоке в Донецком операционном районе (в районе Марьинки и Авдеевки), подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск, с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей и оттягивания сил и средств СОУ от других направлений.

"Враг также концентрирует дополнительные силы на юге, выстраивая, как минимум, трехуровневую систему фортификации с проведением беспрецедентного по масштабам минирования территорий на наиболее критическом для себя Купянско-Лиманском направлении с целью обеспечения создания условий по "перерезанию" так называемого "сухопутного коридора" в Крым", - отметил министр обороны.

Он также подчеркнул, что планы кремлевского диктатора Владимира Путина по уничтожению Украины военным путем не изменились и будут актуальными до тех пор, "пока Россия не получит военного поражения с последующей внутренней дестабилизацией и свержением путинского режима".

"Ппутин продолжает верить в победу своей так называемой "второй армии" так же, как Гитлер в 1945-м верил в победу Вермахта, что приведет к тем же последствиям. Компромиссов не предусмотрено, альтернативы бункеру не существует", - подчеркнул Данилов.

Украинское контрнаступление - последние новости

19 июня в Минобороны сообщили, что в течение двух недель украинские войска деоккупировали восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Как отмечал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, у украинской армии нет потерянных позиций - только освобожденные.

Министр обороны Алексей Данилов отмечал, что контрнаступление идет по плану. О деталях знает ограниченный круг лиц.

По информации Генштаба, враг обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях, а на Донбассе пытается идти вперед и терпит неудачи.

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