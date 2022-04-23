Министр обороны отметил, что ВСУ их уже очень удачно использует.

Министр обороны Украины Алексей Резников обещает на Пасху хорошие "пасочки" для врага.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Резников заметил, что "пасочки" для захватчиков уже готовы.

"Новые "пасочки" мы везем каждый день через границу специальными конвоями. И завтра будут новые "пасочки" для наших ВСУ, которые их очень удачно используют против врага", - сказал он.

Ранее Резников сообщил, что наши партнеры не верили, что Украина может победить. Некоторые даже считали, что Украина рухнет за 72 часа, о чем мечтали в Генеральном штабе Кремля.

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