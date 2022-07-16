Армия РФ при одном условии побежит, полагает социолог.

В Украине работа западного оружия показала, что оно абсолютно превосходит российское, и ход войны с РФ в какой-то мере изменили даже несколько американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В том случает, "если подобных систем будет хотя бы сотня, российской армии - хана", написал в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

"...США и другие западные страны наращивают поставки (оружия Украине - Ред.), через некоторое время искомые цифры будут достигнуты. Российские власти начинают это понимать. Им нечего противопоставить такой перспективе, кроме шантажа. И они еще активнее шантажирует Украину и мир эскалацией войны, ядерной катастрофой", - предупредил эксперт.

Эксперт полагает, что главное не поддаться на шантаж, поскольку армия РФ способна успешно действовать только тогда, когда имеет серьезное превосходство в вооружениях, а столкнувшись с противником, вооруженным качественно лучше, "она побежит".

"…И никакой эскалации не будет, а только разгром и бегство. Причем, ядерную дубинку свою они даже не попытаются достать, не до нее будет в хаосе паники…", - полагает социолог.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля, при этом Кремль даже не объявил войну нашей стране, а назвал действия своих пособников "спецоперацией".

Враг атаковал военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Власти США решили помочь Украине деньгами и вооружением. В нашу страну были доставлены американские РСЗО HIMARS.

15 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что HIMARS уже помогли уничтожить более 30 логистических объектов российской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: