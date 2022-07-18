На нашей земле ликвидировали еще три танка противника, поделился Генштаб украинской армии.

За сутки в Украине уничтожили еще 150 российских оккупантов, и теперь общее число ликвидированных противников составляет 38 450 человек.

В нашей стране также было уничтожено еще три вражеских танка, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, еще ликвидировано семь боевых бронированных машин противника, три артсистемы, три средства противовоздушной обороны, семь транспортных средств, два беспилотники и две единицы специальной техники.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля, и Москва даже не объявила войну Киеву. Противники обстреливали не только военные объекты, но и гражданские. Из-за россиян только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

Украинские военные давали достойный отпор противнику. В Генштабе ВСУ сообщали, что на нашей земле по состоянию на 17 июля уничтожили около 38 300 противников.

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