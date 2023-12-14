Партизаны движения "АТЕШ" успешно проникли в часть Росгвардии, расположенную в Москве.
Как отмечается в телеграмм-канале партизанского движения, агенты провели очередной успешный ночной рейд по улицам Москвы.
"На этот раз нам на глаза попала часть Росгвардии, расположенная на ул. Проектируемый проезд 4579, 56. Координаты: 55.581100, 37.608922", - говорится в сообщении.
Аагентам удалось проникнуть в часть и отснять несколько интересных материалов. Они уже переданы Силам обороны Украины на изучение. На кадрах видно, что противник пытается принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части. В то же время партизаны отмечают, что никакие патрули не смогут уберечь воинские части от их глаз и ушей.
"И если у противника не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях", - добавили в партизанском движении.
Партизаны на оккупированных территориях Украины - последние новости
Члены движения "Атеш" сообщили, что на левом берегу Днепра в Херсонской области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду из-за страха перед местными жителями.
Кроме того, партизаны успешно уничтожили установку противовоздушной обороны на временно оккупированной части Херсонской области. В результате уничтожен как минимум один ЗРК и два российских оккупанта.