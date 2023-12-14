Участникам партизанского движения удалось сделать несколько интересных кадров, которые уже изучают ВСУ.

Партизаны движения "АТЕШ" успешно проникли в часть Росгвардии, расположенную в Москве.

Как отмечается в телеграмм-канале партизанского движения, агенты провели очередной успешный ночной рейд по улицам Москвы.

"На этот раз нам на глаза попала часть Росгвардии, расположенная на ул. Проектируемый проезд 4579, 56. Координаты: 55.581100, 37.608922", - говорится в сообщении.

Аагентам удалось проникнуть в часть и отснять несколько интересных материалов. Они уже переданы Силам обороны Украины на изучение. На кадрах видно, что противник пытается принимать хоть какие-то защитные меры в виде патрулей по периметру части. В то же время партизаны отмечают, что никакие патрули не смогут уберечь воинские части от их глаз и ушей.

"И если у противника не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях", - добавили в партизанском движении.

Партизаны на оккупированных территориях Украины - последние новости

Члены движения "Атеш" сообщили, что на левом берегу Днепра в Херсонской области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду из-за страха перед местными жителями.

Кроме того, партизаны успешно уничтожили установку противовоздушной обороны на временно оккупированной части Херсонской области. В результате уничтожен как минимум один ЗРК и два российских оккупанта.

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