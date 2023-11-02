Многие студенты даже не пытаются получить свои дипломы, поскольку для этого придется обращаться в "военкомат".

Россияне проводят мобилизацию студентов на временно оккупированной территории Луганской области. Такие же тенденции прослеживаются и на других оккупированных территориях Украины.

Об это сообщает "Атеш". Агенты движения из числа сотрудников "военкоматов" в Алчевске и Ровеньках заявили, что получили приказ о призыве молодежи на срочную военную службу. Особенно это касается тех, кто уже получил образование в колледжах и техникумах.

"Рашисты всеми способами не дают получить высшее образование без прохождения службы в армии. Многие студенты даже не пытаются получить свои дипломы, так как им приходится сначала обращаться в "военкомат" перед тем, как получить документы из учебных заведений", – говорится в сообщении.

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Что происходит на оккупированных территориях

Россияне начали мобилизацию шахтеров на оккупированных территориях Луганской области. Повестки раздают в Ровеньках, Красном Луче и Краснодоне. Отмечается, что шахтеров забирают на войну силой.

31 октября в Буденновском районе оккупированного Донецка был "прилет" по станции "Мушкетово". Там горели цистерны с топливом. В сети уже публикуют спутниковые снимки.

Тем временем в Донецкой области россияне отправили на "фильтрацию" свыше 400 тысяч человек. По данным Центра национального сопротивления, на оккупированной части области функционируют 17 "фильтрационных пунктов".

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