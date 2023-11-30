Силы обороны Украины продолжают бороться с российскими захватчиками на временно оккупированных территориях Украины. Партизаны уничтожили установку противовоздушной обороны в Херсонской области.
"Агенты "АТЕШ" сообщают, что сегодня утром СОУ уничтожили позицию ПВО ВС РФ, которая находилась в Скадовском районе Херсонской области вдоль Краснознаменского канала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожен как минимум один ЗРК и два российских оккупанта.
"Мы предупреждали оккупантов, что им нечего делать в Украине. Теперь уедут на родину в черных пакетах", - подытожили партизаны.
Партизаны на оккупированных территориях Украины - последние новости
Подпольщики движения "Атеш" сообщили, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты начали переодеваться в гражданское, в частности, из-за страха перед мирными жителями. В то же время их легко вычислить по военному рюкзаку или оружию.
По их сведениям, местные жители активно следят за передвижением противников и размещением военных объектов.
Стоит отметить, что украинским защитнккам удалось закрепиться на левобережье Херсонской области.