Отмечается, что вместе с ЗРК ликвидировали двух россиян.

Силы обороны Украины продолжают бороться с российскими захватчиками на временно оккупированных территориях Украины. Партизаны уничтожили установку противовоздушной обороны в Херсонской области.

"Агенты "АТЕШ" сообщают, что сегодня утром СОУ уничтожили позицию ПВО ВС РФ, которая находилась в Скадовском районе Херсонской области вдоль Краснознаменского канала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожен как минимум один ЗРК и два российских оккупанта.

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"Мы предупреждали оккупантов, что им нечего делать в Украине. Теперь уедут на родину в черных пакетах", - подытожили партизаны.

Партизаны на оккупированных территориях Украины - последние новости

Подпольщики движения "Атеш" сообщили, что на левом берегу Днепра в Херсонской области российские оккупанты начали переодеваться в гражданское, в частности, из-за страха перед мирными жителями. В то же время их легко вычислить по военному рюкзаку или оружию.

По их сведениям, местные жители активно следят за передвижением противников и размещением военных объектов.

Стоит отметить, что украинским защитнккам удалось закрепиться на левобережье Херсонской области.

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