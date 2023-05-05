Провокации российских спецслужб могут быть направлены против гражданского населения на территории РФ и не исключена угроза для беларусов.

Российские спецслужбы могут готовить провокации на 9 мая, в частности нападения на гражданское население приграничных районов России под видом украинских солдат. Об этом сообщил представитель Главного управлении разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что, учитывая продолжающуюся войну, разного рода инцеденты и провокации возможны в любой день, независимо от даты. Но поскольку идеология "победобесия" является чрезвычайно важной для современной России, на 9 мая риск провокаций увеличивается.

В частности Юсов прокомментировал информацию, распространенную Центром национального сопротивления, о том, что российским военнослужащим в Брянской и Курской области выдали форму ВСУ.

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"Начиная с 2014 года оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что будем сталкиваться сейчас и с этим. В данной ситуации такие провокации могут быть направлены от российских спецслужб против российского гражданского населения, приурочены к определенным датам, например, 9 мая", - говорит Юсов.

Он подчеркнул, что никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные спектакли уже не поверит. Но это не значит, что провокаций не будет. В частности есть риск, что провокацию направят против Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины.

Провокация с ударом по Кремлю 3 мая

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали территорию Кремля. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар. Никто не пострадал. Россия обвинила Украину в атаке на Кремль и в покушении на Путина, хотя никаких доказательств приведено не было.

Украина отрицала свою причастность к этому инциденту. Как подчеркнул Президент Владимир Зеленский, Украина не атакует ни президента России Владимира Путина, ни Москву. Он отметил, что Украина борется на собственной территории за свои земли.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ночную атаку на Кремль, вероятно, устроили "местные силы сопротивления", которые вооружились в ближайшем "военторге".

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