Никаких официальных переговоров с Беларусью Украина не ведет. Контакты возможны только на непубличном уровне для обсуждения отдельных вопросов.
Об этом рассказал посол Украины в РБ Игорь Кизим изданию LIGA.net. Дипломат прокомментировал недавние заявления беларусского диктатора Александра Лукашенко, мол, Киев предлагал ему заключить пакт о ненападении. Посол сообщил: "Наш президент четко сказал, что официальные переговоры не ведутся. Кто там общался или не общался — мне сложно сказать".
Однако дипломат считает необходимыми любые усилия для сдерживания Лукашенко от действий, которые могут нести угрозу для Украины на севере. Государству не нужен новый фронт.
"Наша главная задача – чтобы с территории Беларуси не было нападения на Украину. И для этого все возможности должны быть использованы. Будь то личный посланник или просто общественная организация — обсудить это можно", — добавил Кизим.
Посол не хочет гадать, были ли публичные дипломатические беседы с Беларусью на каких-либо площадках. По его словам, есть официальный канал с привлечением МИД и посла. Такие переговоры не велись.
Отношения Украины и Беларуси: последняя информация
РБ продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию в Украине. Беларусь предоставляет РФ технику, боеприпасы, свои аэродромы и полигоны для ведения войны против нашей страны. Именно на территории РБ базируются самолеты МиГ-31К с "Кинжалами", из-за взлетов которых регулярно объявляется воздушная тревога.
Как сообщили в ГУР, Россия планирует организовать в Беларуси масштабную провокацию с возможным подрывом объектов инфраструктуры и жертвами среди мирного населения. Таким способом агрессор хочет втянуть в войну войска РБ.
Лукашенко 7 марта назвал президента Украины Владимира Зеленского "гнидой" и бросил ему "вызов". В своих высказываниях он снова упомянул, как Киев якобы обращался к Минску с предложением подписать пакт о ненападении.
В МИД и ОПУ ответили на заявления Лукашенко, отбросив обвинения в сторону Украины в связи со взрывом самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи".