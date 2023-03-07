Украина отвергает обвинения беларуского диктатора.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил беларускому диктатору Александру Лукашенко на его обвинения в сторону Украины из-за диверсии в Мачулищах.

Подоляк назвал ответственными за атаку беларуских партизан и подчеркнул, что это "антитеррористический акт".

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – когда с беларуской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", – написал он в Twitter.

Видео дня

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поразил версией, согласно которой российский военный самолет в беларуских Мачулищах это "теракт" и готовили его Служба безопасности Украины и руководство ЦРУ.

Диверсия на аэродроме Мачулищи - что известно

26 февраля с помощью дронов был атакован военный аэродром в беларуских Мачулищах возле Минска. Сообщалось, что за атакой стоят беларуские партизаны. Также украинские правоохранители публиковали уникальное видео, снятое с того самого дрона в день атаки. В результате удара поврежден российский самолет дальней радиоразведки А-50У, за несколько дней он покинул территорию Беларуси - вероятно, борт отправился на ремонт в Россию.

С тех пор взлеты российских истребителей МиГ-31К в Беларуси, которые сопровождались поднятием в небо дефицитного российского А-50 (у страны есть всего 6 таких исправных самолетов), происходят без участия разведывательного самолета.

Диверсия привела к массовым обыскам в Беларуси. Рейд проверок был нацелен, в частности, на правозащитников. Арестовали по меньшей мере шесть человек.

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