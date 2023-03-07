Украинские дипломаты считают, что Лукашенко пытается оправдать собственную поддержку агрессии России.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали инсинуациями заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастность Украины к событиям на аэродроме "Мачулищи".

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это является очередной попыткой создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России", - заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Спикер подчеркнул, что угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мира.

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"Она лежит в России, которая всевозможными способами пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета... Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа", - отметил Николенко.

По информации Белорусского государственного издания "Белта", сегодня Лукашенко заявил о задержании в Беларуси якобы "террориста" украинских спецслужб, а также его пособников, которые причастны к попытке диверсии на аэродроме "Мачулищи".

Также Лукашенко высказал оскорбительные слова в отношении президента Украины.

Диверсия на аэродроме Мачулищи

Как сообщал УНИАН, утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" (Беларусь), где расположены российские военные самолеты, произошло два взрыва, в результате чего выведен из строя российский самолет ДРЛО А-50.

Диверсия привела к массовых обысков в Беларуси, было арестовано по меньшей мере шесть человек.

Позже Лукашенко объявил версию, согласно которой это был "теракт" и готовили его Служба безопасности Украины и руководство ЦРУ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что это "антитеррористический акт", который осуществили местные партизаны.

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