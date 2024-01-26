Путин заявил, что самолет сбила Украина и на его борту находились украинские военнопленные, которые направлялись к месту обмена.

Президент России Владимир Путин через двое суток после инцидента с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области прокомментировал это событие.

Так, российский президент повторил неоднократно звучавшие ранее утверждения российских властей, что самолет сбила Украина и на его борту находились украинские военнопленные, которые направлялись к месту обмена.

"Сбили наш самолет, Ил-76, со своими военнослужащими - 65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А Главное управление разведки ВСУ знало о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И, зная об этом, нанесли удар по этому самолету. Я не знаю, специально ли они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали", - заявил Путин.

Он заявил, что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных Украине. При этом он заявил, что это "ни при каких обстоятельствах" не могло быть "дружественным огнем".

По его словам, средства поражения, изъятые на месте, говорят о том, что это была ракета ПВО.

"Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут. Там стоят системы свой-чужой и сколько бы оператор на кнопку не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы. Техника", — заключил Путин.

Путин также объявил, что скорее всего, это американские системы Patriot, либо европейские системы ПВО, скорее всего, французские.

Падение Ил-76 в России - что известно

24 января в Белгородской области России упал военный транспортный самолет Ил-76. Россия утверждает, что на борту было 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. Украинская сторона не подтвердила, что в самолете были военнопленные. Минобороны Украины также пока не может подтвердить, была ли причиной падения самолета атака Вооруженных сил Украины.

Сегодня, 26 января, представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что сорванный 24 января обмен пленными должен был быть одним из крупнейших за время полномасштабной войны. Он также отметил, что Россия не передавала Красному Кресту информацию об украинских пленных по обмену 24 января, который не состоялся.

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