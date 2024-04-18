Это по меньшей мере 20 тысяч человек.

Член оборонного комитета ВР Ирина Фриз рассказала о потере отсрочки от мобилизации, которую сейчас имеют военнообязанные женщины и мужчины, "на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет".

Как пишет LB.ua, чиновники предложили нардепам лишить этого права должников "по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

"Поэтому комитет принял ее с учетом технической правки (с упоминанием именно об алиментах). Что касается расчетов (возможное количество таких родителей. - LB.ua), то ни Генеральный штаб, ни Министерство обороны такой статистики не предоставляли. Однако мы всесторонне доверяем этому предложению", - подчеркнула Фриз.

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По ее словам, граждане должны в первую очередь помнить, что в стране идет война. Кроме того, люди, которые имеют упомянутую отсрочку должны выполнять свои родительские обязанности в полном объеме.

В Министерстве юстиции сообщили, что по состоянию на 1 марта 2024 года на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находится 520,2 тыс. документов о взыскании алиментов.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, это количество может меняться ежемесячно, однако в среднем по стране численность неплательщиков алиментов - не менее полумиллиона.

"Что очень высокий показатель на все население даже до 40 млн", - добавил он.

Гайченко добавил, что пока нет точной статистики родителей, которые задолжали алименты за более чем три месяца и имеют трех или более детей. Однако, по его оценке, это не менее 20 тысяч человек.

"Надо подчеркнуть, что мобилизация для такой категории ни в коем случае не должна быть наказанием. Потому что военная служба - это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм достаточно быстро погасить долги. Главное - дети получат финансовое обеспечение", - считает Гайченко.

Он также прокомментировал целесообразность привлекать в ВСУ определенную часть контингента с аморальным образом жизни. Чиновник отметил, что на войне нужны не только те, кто берут оружие в руки, но и те, кто будут рыть окопы.

Новый закон о мобилизации

Как сообщал УНИАН, в Украине скоро заработает новый закон о мобилизации. Он вступает в силу через месяц со дня, следующего после его обнародования. 17 апреля 2024 года он был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", то есть, вступает в силу закон 18 мая 2024 года.

Мы собрали основные изменения в законодательстве по этому вопросу и кого они касаются.

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