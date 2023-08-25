Стало известно, как изменилась ситуация на одном из направлений фронта.

Силы обороны на юге нанесли россиянам потери, в частности уничтожив более десяти катеров и лодок. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 33 оккупанта.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины, было уничтожено восемь вражеских пушек, 13 катеров и лодок диверсионно-разведывательных групп, разведывательный беспилотник "Мерлин" и антидроновое ружье. Также подразделения наши военные уничтожили три единицы авто-бронетанковой техники россиян.

Отмечается, что оперативная обстановка на этом направлении остается напряженной. В то же время резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

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"Враг не прекращает терроризировать население правобережья и Очаковской громады Николаевской области. За минувшие сутки нанес 78 артиллерийских обстрелов с использованием около 370 снарядов. В результате артиллерийских обстрелов населенных пунктов погиб гражданский человек, четыре человека ранены, в том числе - 7-летний ребенок. Повреждены 13 зданий, автомобиль и газопровод", - рассказали военные.

Война в Украине - потери России

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении силы оброны за сутки ликвидировали более сотни оккупантов и нанесли ранения еще 160 российским захватчикам.

В частности, артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1327 огневых задач, уничтожив шесть боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем и минометов, реактивную систему залпового огня и тому подобное. Также украинские защитники уничтожили три склада боеприпасов противника и несколько врагов взяли в плен.

В целом же, как стало известно, за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 470 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц их военной техники, в том числе 28 артсистем, 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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